声優の武内駿輔とお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が4日、都内で行われた映画『スーパーマン』デジタル配信記念イベントに登場。長谷川が武内の“イケボ”にときめいた。【写真】可愛すぎ⋯パーティーハットを被った武内駿輔の愛犬「ドンちゃん」2人はイベントにちなみ、おそろいのスーパーマンのTシャツで姿を見せた。初対面となった長谷川は武内の印象について「やっぱりお声がいい。キュンとしてしまう。きょうは私も