国際卓球連盟(ITTF)が4日、卓球男子の世界ランキングを発表しました。男子では張本智和選手が日本勢トップ4位をキープ。松島輝空選手は今月2日まで行われた WTTチャンピオンズ モンペリエに参戦。初戦、2回戦とヨーロッパの強敵たちを破ると、準決勝では韓国のチャン ウジン選手を下します。決勝はパリオリンピック男子シングルスで銀メダルを獲得したスウェーデンのモーレゴード選手にストレートを負けを喫するも日本勢唯一の入賞