「ごみ清掃芸人」として知られる、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「紙コップは防水加工されているので、水に溶けないので、紙として再生できません。」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「紙コップは古紙回収ではありません。」と、投稿。その理由として「紙コップは防水加工されているので、水に溶けないので、紙とし