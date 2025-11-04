首都高速道路で去年5月、トラックが渋滞の車列に突っ込み3人が死亡した事故で、過失運転致死傷の罪などに問われたトラック運転手の男に対し、東京地裁は先ほど、懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。降籏紗京被告（29）は去年5月、首都高速5号池袋線で渋滞の車列にトラックで突っ込み、3人を死亡させ、3人に重軽傷を負わせた過失運転致死傷の罪などに問われていて、初公判で起訴内容を認めています。東京地裁はきょう（4日）