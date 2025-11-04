立山町出身の作家・ジャーナリスト翁久允の娘で与謝野鉄幹・晶子研究の第一人者として知られる、国文学者の逸見久美さんが、きのう亡くなりました。99歳でした。逸見さんは1926年、翁久允の三女として生まれ、早稲田大学大学院を卒業後、実践女子大学大学院で第1号となる文学博士の博士号を取得しました。そして、歌人である与謝野鉄幹・晶子夫妻の研究で多数の書籍を執筆した、日本近代文学の女性研究者の草分け的存在でし