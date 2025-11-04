安徽省合肥市にある中国科学院（中科）合肥スマート育種加速器創新研究院で2日、全工程スマート育種ロボット「小海」が中科合肥物質科学研究院と中科合肥スマート育種加速器創新研究院によって共同で発表された。このロボットは、「品種創出-品種鑑定-品種安定化」という育種の全プロセスにおける重要なステップを網羅している。中国新聞網が伝えた。中科合肥物質科学研究院スマート研究所の副所長を務める黄河（ホアン・ホー）研