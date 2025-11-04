阿部真央が、全国9都市10公演を巡るツアー『ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026』を2026年6月より開催する。 （関連：阿部真央、変化を楽しみながら奏でる音楽『Who Am I』ツアーで届ける迷いなきポジティブなメッセージ） 同情報は、11月3日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催された『ABE MAO HALL TOUR 2025 - On My Way Home -』のファイナル公演にて発表されたもの。今回発表となったツアーは、福岡