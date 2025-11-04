海を望むゴージャスな式場でドレスショット女性アイドルユニット「notall」の元メンバーで、女優の佐藤遥(33)が結婚を報告し、ウェディングドレスショットを公開した。「結婚いたしましたことをご報告をさせていただきます」とXに書き込み、署名を入れた挨拶文とともに海を望むゴージャスな式場で白いウェディングドレス姿を披露した。「今後ともお仕事は続けていく予定でございます。これまで以上に一つ一つ真摯に取り組み