ソフトバンクは4日、庄子雄大内野手（23）と安紱駿投手（23）の2選手をアジア・ウインターベースボールリーグ（台湾）に派遣すると発表した。派遣チームはNPB選抜で、今月12日に出国し、12月8日に帰国予定。神奈川大から2025年ドラフト2位で入団した庄子は7月10日のオリックス戦（京セラドーム）で東晃平投手からプロ初安打を放つなど、26試合の出場で打率2割3分5厘、2打点、1盗塁を記録した。また、阪神との日本シリー