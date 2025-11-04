静岡県磐田市は、自動車メーカーのスズキ(本社・浜松市)が、同市の津波防潮堤整備事業に10億3,000万円を追加寄付したと発表しました。これにより、同社の寄付総額は39億円となりました。 磐田市では2014年度から、1000年に一度発生するといわれる最大クラスの津波に対応するため、静岡県と連携して天竜川左岸から袋井市との市境までの海岸約11キロメートルにわたり、高さ14メートルの防潮堤整備を進めて