米AMDが10月29日（現地時間）に公開したグラフィックス製品向け最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.10.2」以降において、RDNA 1 / RDNA 2アーキテクチャを採用している製品向けドライバで最新ゲームタイトルへのDay 0対応を行わなくなるとしていた。しかし今回、ユーザーからの反発を受けて正式に撤回されたようだ。海外テック系媒体が相次いで報じている。AMD RDNA 2製品が早くもレガシー製品に移行？ ユーザーの反