馬体重６０７キロで制した昨夏のクラスターＣ（盛岡）など、ダート重賞を３勝したドンフランキー（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ダイワメジャー）が引退することが４日、分かった。今後は北海道新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬となる予定。２１年６月の阪神・芝１４００メートル（馬体重５７６キロ）でデビュー（２着）。３戦目でダートに挑戦し、初勝利を挙げた。その後は砂の短距離を中心に出走し、２４年のド