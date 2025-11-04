最優秀賞に選ばれた 岡田昇さん（倉敷市）の「夏立つ」／提供：岡山県郷土文化財団岡山後楽園事務所 岡山県郷土文化財団岡山後楽園事務所が実施した第15回岡山後楽園写真コンテストの入賞作品が2025年10月30日、発表されました。 最優秀賞は、倉敷市の岡田昇さんの「夏立つ」です。後楽園の鶴鳴館に掲げられたこいのぼりが青空に悠々と泳ぐ様子を写しています。 優秀賞には、倉敷市の豊福義一さんの「光に誘われて」