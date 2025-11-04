【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 高値更新後の強い調整 10月27日に204円24銭という直近の高値を記録。その後は強い利益確定売りと、6日の英中銀金融政策会合での利下げ期待継続により、高値から調整された。200円50銭台を付けた後は、日銀会合後の円売りに反発し203円台を回復。その後202円台に落としてもみ合い。 日足レベルで見ると、調整は発生したものの、中長期の上昇トレンドライン（移動平均線など）