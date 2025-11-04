アジア株中露関係強化表明でトランプ反発警戒韓国株は大幅安、利下げ期待消滅 東京時間14:16現在 香港ハンセン指数 26119.96（-38.40-0.15%） 中国上海総合指数 3965.56（-10.96-0.28%） 台湾加権指数 28106.12（-228.47-0.81%） 韓国総合株価指数 4141.09（-80.78-1.91%） 豪ＡＳＸ２００指数 8813.70（-81.10-0.91%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83816.63（-161.86-0.19%）