東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 中銀政策金利（11月）12:30 結果3.60% 予想3.60%前回3.60% ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相 税率上げずに税収増目指す 賃金上昇ともなった安定的物価上昇実現は道半ば 消費税率引き下げ、時間かかるなど課題に留意必要 城内経財相に経済対策の重点項目取りまとめを指示 片山財務相 為替相場の動きを強い緊迫感持って注視