声優の武内駿輔が4日、都内で行われた映画『スーパーマン』デジタル配信記念イベントに登場。愛犬の「ドンちゃん」を披露した。【写真】可愛すぎ⋯パーティーハットを被った武内駿輔の愛犬「ドンちゃん」スーパーマンの日本語吹き替え声優を務めた武内。劇中に登場するスーパードッグ“クリプト”にちなみ、武内が雌の愛犬とともに収まる写真をフリップで紹介した。名前の由来は「小さい頃から肝が座っていて態度がドン