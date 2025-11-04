【第31話】 11月3日 公開 【拡大画像へ】 講談社は11月3日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第31話「キャミィの愛」をヤンマガWebにて公開した。 本作は、「俺の女優が一番淫ら」を手がけた龍大和氏による異世界ファンタジー。第31話では、カズリアの処刑が実行される。 なお、11月3日現在、ヤンマガWebでは全話を無料で読むことができる。 【最新話】 第31話