香川県高松市で61歳の男性の頭を椅子で叩く暴行を加えた疑いで高松市国分寺町の無職の男（44）がきょう（4日）現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男（44）は4日午前11時38分ごろ、高松市の61歳の男性の自宅で、男性の頭を椅子で叩く暴行を加えた疑いです。調べに対して男は容疑を認めているということです。