赤西仁が『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』のオフショットを公開した。『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』は、錦戸亮と赤西のYouTube共同チャンネル『NO GOOD TV』が東京ガーデンシアターで10月31日に開催したハロウィンイベント。 【写真】赤西仁が五条悟＆山田孝之が宮崎駿監督に扮したオフショット①② ■錦戸亮・小栗旬・三浦翔平のコスプレ姿も 赤西はイベントに出演した山田孝之とのツーショ