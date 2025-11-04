【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、デビュー4周年を迎えた11月3日、公式YouTubeチャンネルにて、デビューシングル「A」に収録されている楽曲「Brighter」のライブ映像を公開した。 ■メンバーたちが、真っ直ぐな瞳で、心を込めて大切に歌い上げる姿が印象的なライブ映像 本映像は、2025年5月から6月にかけて開催されたアリーナツアー『2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR［XQUARE］』の