アメリカのトランプ政権が国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会に対して、制裁強化を求める方針であることが分かりました。制裁決議に違反した疑いのある船舶が対象です。【映像】国連安保理会合の様子ロイター通信はアメリカ国務省関係者の話として、トランプ政権が北朝鮮の石炭や鉄鉱石を中国に違法に輸出した疑いのある7隻の船舶に対して、制裁強化を求める方針だと伝えました。ただ、安保理の北朝鮮制裁委員会は全会一