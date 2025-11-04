護岸修復のための作業が実施された河原田川＝4日午前、石川県輪島市石川県は4日、昨年元日の能登半島地震と同9月の豪雨で被災した県管理河川の本格復旧に着手した。輪島市内の河原田川で、護岸修復のための作業を実施。本年度は他に18河川でも開始する予定で、その後残りの河川も復旧作業を行い、2028年度末までの完了を目指す。4日は護岸のブロックを運び込むための道路整備を始めた。護岸修復後は、川底を掘り下げる。県奥能