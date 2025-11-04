【モデルプレス＝2025/11/04】カルビーのスナック「じゃがりこ」ブランドから、「ブルダック炒め麺」の味を再現した「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」が、2025年12月1日（月）から全国のコンビニエンスストアで、12月8日（月）からコンビニエンスストア以外の店舗でも数量限定発売される。【写真】マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」5年ぶり復活◆世界80億食「ブルダック炒め麺」との旨辛コラボが実現「じゃがりこ辛い