衆院本会議で４日、各会派からの代表質問が行われ、高市早苗首相にとっては首相に就任して初となる国会論戦を交わした。栄えあるオープニングで登壇した立憲民主党の野田佳彦代表は、まずは「ワークライフバランスを考え、健康にお気を付けください」と軽ジャブ。これは、総裁選直後に高市氏が物議を醸した「ワークライフバランスを捨てます」の言葉を踏まえたもので、聞いていた高市氏はかすかな笑みを浮かべるのみだった。