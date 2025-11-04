日本代表は11月シリーズでガーナ、ボリビアと対戦する日本サッカー協会（JFA）は11月4日、今月14日に豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025・ガーナ戦のチケットが完売したと発表した。これにより、当日券の販売は行われない。対象試合は、11月14日19時20分キックオフ予定で、名古屋グランパスの本拠地でもある豊田スタジアムで開催。テレビ放送はTBS系列で全国生中継される予定になっている。森保一監督率