郭種根（クァク・ジョングン）前特殊戦司令官が3日、「（尹錫悦前大統領が）韓東勲（ハン・ドンフン）前国民の力代表など政治家を名指ししながら『捕まえて来い。銃で撃って殺す』と言った」と法廷で証言した。この日、ソウル中央地裁での尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の内乱首謀者公判でした証言だ。郭前司令官が証言した発言は、昨年10月1日の国軍の日行事後に大統領官邸夕食会で尹前大統領と舌戦をする過程で出てきたという