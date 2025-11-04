１日、宇宙ステーションで合流した「神舟２０号」と「神舟２１号」の飛行士。（北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京11月4日】中国の宇宙ステーションに滞在中の有人宇宙船「神舟20号」の飛行士は5日、内モンゴル自治区の東風着陸場に帰還する。