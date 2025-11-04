長野県立美術館で開かれた「アート・イン・ザ・ＮＡＧＡＮＯ」を観覧する来館者たち。（東京＝新華社配信／馬燕桃）【新華社東京11月4日】中国の芸術家が企画した現代アートの国際展覧会「アート・イン・ザ・NAGANO」がこのほど、長野市の長野県立美術館で開かれた。中国、韓国、スペインの芸術家による絵画、彫刻、インスタレーションなど多彩な作品が展示された。（記者/銭錚）長野県立美術館で開かれた「アート・イン・ザ・Ｎ