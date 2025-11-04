お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が4日、自身のインスタグラムを更新。57歳の誕生日を迎えたことを報告した。名倉は「今日は57歳の誕生日でーすこれからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います♪こらからも皆さんよろしくお願い致します」と投稿。妻でタレントの渡辺満里奈と2人の子供たちとの家族写真をアップした。この投稿にファンからは「いい家族写真だな〜」「歳の重ね方が素敵なご夫婦」「笑顔が