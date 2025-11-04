(C)MBS MBSニュース

小石で落書き&立ち入り禁止に侵入…京都・竹林の小径で迷惑行為が深刻化

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 京都・嵐山の人気スポットで、外国人観光客による迷惑行為が横行している
  • 記念撮影を目的に立ち入り禁止エリアに侵入する、という行為も横行
  • 地元住民は「きれいな景色を台なしにする落書きは本当に悲しい」と語った
記事を読む

おすすめ記事

  • TeNYテレビ新潟
    【特集】見慣れたモノや風景を「地域再発見ツアー」に　新潟の“ものづくり”や“まちめぐり”の魅力を伝えたいと奮闘する人たち《新潟》　 2025年11月1日 17時55分
  • 来年1月にも外国人総合的対応策　土地取得ルールや入管強化へ
    来年1月にも外国人総合的対応策　土地取得ルールや入管強化へ 2025年11月4日 12時45分
  • 【独自】駐禁の外交特権悪用に対抗策も”無視“相次ぐ…日本政府240枚文書で判明した新たな問題
    【独自】駐禁の外交特権悪用に対抗策も”無視“相次ぐ…日本政府240枚文書で判明した新たな問題 2025年11月3日 16時45分
  • 大の里と菅楓華
    大の里、菅楓華が自然と行う習慣…一流はふとした時に「運を拾う」　 2025年11月1日 16時0分
  • 首相官邸に入る高市首相＝2025年10月28日午前
    中国､ロシア､北朝鮮を利する行為…｢高市早苗氏は国家主義者で極右｣と垂れ流す外国メディアのマスゴミ度 2025年10月29日 10時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
    2. 2. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
    3. 3. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
    4. 4. ヒグマと死闘「恐怖なかった」
    5. 5. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
    6. 6. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
    7. 7. 高市氏は「現地妻」発言を謝罪
    8. 8. 住宅で男性死亡 死因は心臓破裂
    9. 9. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
    10. 10. 13歳差夫婦YouTuber 活動休止へ
    1. 11. 菊池風磨 深刻なファン離れ問題
    2. 12. ミセス若井 NiziU・NINAと熱愛か
    3. 13. 「鬼滅の刃」興収375.3億円突破
    4. 14. 選手から退職相談 モームリ釈明
    5. 15. 「バスタオルを1週間使う」悲鳴
    6. 16. 大谷の行動に「やめなさい」反響
    7. 17. 警視庁「モペット」取り締まり
    8. 18. 由伸が結婚間近? 思わぬ追い風
    9. 19. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か　28歳母逮捕
    10. 20. 赤ちゃん死亡 私は死ねなかった
    1. 1. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
    2. 2. ヒグマと死闘「恐怖なかった」
    3. 3. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
    4. 4. 住宅で男性死亡 死因は心臓破裂
    5. 5. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
    6. 6. 選手から退職相談 モームリ釈明
    7. 7. 警視庁「モペット」取り締まり
    8. 8. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か　28歳母逮捕
    9. 9. 赤ちゃん死亡 私は死ねなかった
    10. 10. 兵庫で多重事故 16人が死傷か
    1. 11. 大宰府市長がM-1出場を前日辞退
    2. 12. 約500件 防犯カメラ映像が海外に
    3. 13. 都内にイノシシ「大きな犬かと」
    4. 14. 主婦殺害 夫「なぜ妻だった」
    5. 15. 同僚女性の机に体液かけた? 逮捕
    6. 16. 20代女性の車に放火か 78歳逮捕
    7. 17. ド軍はロハスと再契約すべきか?
    8. 18. 主婦殺害 同居男性の実家で生活?
    9. 19. 日本からスズメが消える?理由は
    10. 20. 血液で認知症を診断 承認申請へ
    1. 1. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
    2. 2. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
    3. 3. ツキノワグマ食べた 注目集める
    4. 4. 日朝会談打診 北側から返事なし
    5. 5. 生活費がない PayPay利用停止に
    6. 6. ハマっていて動けない 兄が死亡
    7. 7. 社民、新垣副党首の離党届は無効　「極めて残念」と幹事長談話公表
    8. 8. 旧統一教会トップを一時釈放
    9. 9. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
    10. 10. 藤田氏の辞任不要と維新代表　税金還流報道、内規厳格化
    1. 11. トヨタ研究「癒し効果」のツリー
    2. 12. 女児出産したら「性被害に遭う」
    3. 13. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    4. 14. 母が乳児を殺害 遺体と添い寝
    5. 15. 高市首相 トランプ氏と2SHOT
    6. 16. 衆院選前に議員1割削減を　維新藤田氏、比例代表対象
    7. 17. 史上初の韓国空軍機への給油支援、竹島周辺の飛行で白紙に…高市首相が実現に強くこだわった計画
    8. 18. 首相、花博の政府起工式に出席　「持続可能な社会実現を」
    9. 19. AIなど17の戦略分野 重点投資へ
    10. 20. JR蒲田駅前でビル火災 2人がケガ
    1. 1. ミス・コリア出身の美女に何が
    2. 2. 注意力失う時に脳内で何が?
    3. 3. 米女優が巨大な胸披露 物議醸す
    4. 4. K-POPグループ 2人が無断離脱
    5. 5. 上海ディズニー 入園者数で5位
    6. 6. "バービー人形"にFBIが警告
    7. 7. シンプソンズ母「実写版」が怖い
    8. 8. リンジー・ローハンが指を切断
    9. 9. 【海外発！Breaking News】15年前に「中絶したと思った」胎児が石灰化　52歳女性が摘出手術（印）
    10. 10. 中国人から見た日本人女性の魅力
    1. 11. 「民主自由の側に立とう」＝蔡総統が支持訴え／台湾
    2. 12. 金正恩氏、最側近が平壌市内の工場を視察
    3. 13. 「魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編」撮影監督・近藤慎与さんに作画のかっこよさを引き立てる「撮影」の仕事についてインタビュー
    4. 14. 党大会参加者に「金正恩時計」をプレゼント、コロナ禍で規模は縮小
    5. 15. ドット絵の風景を眺めながらどこまでも続く線路上を旅する無料ブラウザゲーム「Cab Ride」プレイレビュー
    6. 16. 信徒の顔にオナラ 南ア牧師非難
    7. 17. ブラジルで一つ目持った豚が誕生
    8. 18. 日本と仏 ピルへの考え方の違い
    9. 19. エヴァンゲリオンとコラボ計画
    10. 20. 露 高市首相の日本に期待できず
    1. 1. 60代夫婦 40歳息子のLINEに衝撃
    2. 2. くら寿司「極上かに」フェア開催
    3. 3. ChatGPT 低価格プランを無料提供
    4. 4. 1円でiPhoneを入手する裏技 解説
    5. 5. 『ばけばけ』小泉セツの最初の夫・前田為二とはどんな人？稲垣家の聟養子に、セツが八雲に最初に語る話のきっかけ
    6. 6. 身内の手伝いで月2万円 税務署へ
    7. 7. 日経 1万7千人分の情報流出か
    8. 8. NTT 自動運転の新会社設立へ
    9. 9. 外国企業の「中国離れ」その理由
    10. 10. 近年「手取り年収」が激減の事実
    1. 11. 50代・年収900万円家計、教育費・介護で人生最後の貯蓄チャンスがピンチ！
    2. 12. 妻が看護師「最強の勝ち組」説
    3. 13. ｢ボンネット型｣特急は今も斬新なデザインだ
    4. 14. 「Lemontree」「SWC」などのアクセサリー店を全国展開、レモンツリーが破産
    5. 15. 相鉄｢都心直通｣で東京の鉄道勢力図は変わるか
    6. 16. ｢駅名の英語表記｣はなぜこうもバラバラなのか
    7. 17. 中国の急成長を陰で支えた｢2階建て列車｣の功績
    8. 18. 3年で資産10億円を築いた会社員が｢ランニングマシーン｣で走りながらしていること
    9. 19. 中高年は注意 絵文字&顔文字10選
    10. 20. このままでは第2､第3の｢山上事件｣が起きる…｢統一教会ブーム｣を知る元週刊誌編集長が抱く危機感
    1. 1. フルメタルG-SHOCK 3モデル発売
    2. 2. ジブリなど AIの学習拒否を要望
    3. 3. 未来のクルマ? 新しさ感じるSUV
    4. 4. 楽天ペイでお得に決済する方法
    5. 5. 「Sora 2」音声付き動画を作成
    6. 6. ビッカメで購入の特典が実施
    7. 7. SB孫正義社長が異例の発言
    8. 8. アクトゼロ、人気ブログ向け動画拡散サービス 「Viral Spark(バイラルスパーク)」を取扱開始
    9. 9. 「脳の中心から音楽が聴こえてくる」世界初の“ハイレゾ級”骨伝導クリップ型イヤホンを実際に試した
    10. 10. 虫除けキャンドルに効果は無い?
    1. 11. ライブ配信サービス『FRESH！』が大幅リニューアル　操作性を重視した縦画面の仕様に
    2. 12. 急速なAI開発が「意識のようなもの」を生もうとしている：菅付雅信連載『動物と機械からはなれて』
    3. 13. 折り畳みスマホ 1カ月後の使用感
    4. 14. 新型コロナウイルスによる影響を最も受ける業種は？
    5. 15. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
    6. 16. 光りながら飛行する「羽根のないドローン」、ドコモが2021年内に商用化　空間演出や空撮向け
    7. 17. HPプライベートイベント「Future Ready, Better Together 2023」開催 - サステナブル製品でも品質に妥協しない
    8. 18. AviraアンチウイルスソフトにWindowsを停止させる不具合、解決策は？
    9. 19. TDB、船井電機が破産手続き開始決定 負債総額461億円か 「FUNAIテレビ」で独占販売のヤマダデンキは声明
    10. 20. 米新聞「存在しない本」掲載
    1. 1. 大谷の行動に「やめなさい」反響
    2. 2. 由伸が結婚間近? 思わぬ追い風
    3. 3. ド軍キケ証言 衝突プレーの真実
    4. 4. 阪神・デュプランティエが離日
    5. 5. 大谷夫妻の超貴重2S 指輪キラリ
    6. 6. 大谷の背後に真美子さん 話題に
    7. 7. 由伸 サイ・ヤング賞最終候補に
    8. 8. 暴落しても動じない投資の考え方
    9. 9. メッツ 主力2人が契約破棄→FAに
    10. 10. ド軍専属の夫婦ショットが話題
    1. 11. 大谷翔平　真美子夫人と幸せいっぱいの光景　沿道で何かを発見→呼び寄せ一緒に笑い合う　パレード中はバス中央部分に引いて背中を見つめる
    2. 12. U-18日本代表 ウェールズ遠征へ
    3. 13. ESPN ド軍は最適な移籍先を予想
    4. 14. ド軍パレード 山本由伸も笑顔
    5. 15. 甲子園ポスター、今年は南沢奈央！
    6. 16. ロベカルが選ぶサイドバックtop5
    7. 17. 県立青森北高等学校（青森）
    8. 18. 初登場時に話題を呼んだ「キヅール」は25位！ Jマスコット総選挙、22位までを発表!!
    9. 19. 山形痛手…今季加入のブラジル人DFが右股関節前方脱臼
    10. 20. 沙保里さんが勝てなかった選手
    1. 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
    2. 2. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
    3. 3. 高市氏は「現地妻」発言を謝罪
    4. 4. 13歳差夫婦YouTuber 活動休止へ
    5. 5. 菊池風磨 深刻なファン離れ問題
    6. 6. ミセス若井 NiziU・NINAと熱愛か
    7. 7. 「鬼滅の刃」興収375.3億円突破
    8. 8. 「バスタオルを1週間使う」悲鳴
    9. 9. M-1賞金、税金引かれて820万円に
    10. 10. 「目に力がない」壇蜜に心配の声
    1. 11. 小林麻耶 再改名も厳しいTV復帰
    2. 12. 佐藤弘道 57歳でおじいちゃんに
    3. 13. TKO木下のタイ移住 止めた宮迫
    4. 14. 山田孝之 母の願いで沖縄に移住
    5. 15. 由伸と結婚間近?奥様会に参加か
    6. 16. パンクブーブー「手抜き」の真相
    7. 17. 辛そう…辻希美が体調不良を告白
    8. 18. はじめに「消ゴムあげます」
    9. 19. 木下ゆうか「鬱が終わりました」
    10. 20. 50代女性がユニバコスプレ 賛否
    1. 1. 40・50代向け ROPÉ PICNICバッグ
    2. 2. ニット始めはグレーがいい理由
    3. 3. わたしは死んだの？トイレの花子さんのいたずら【ショートショートホラー Vol.21】
    4. 4. それどこの？ オシャレな人に聞いた「バッグの中でも本当に使える」週4バッグ
    5. 5. 放っておくと大変 女性に多い病
    6. 6. 成城石井 福袋の予約受付を開始
    7. 7. 2015年のヘアトレンドは“マッシュ×ウルフ”!?　すでに流行の予兆を見せています！
    8. 8. キーワードは「ストロビング」。最旬！2016春夏の“立体感のあるツヤ肌”のつくりかた
    9. 9. 【安斎流・恋愛姓名判断】外運16画の人は恋人候補に困らないモテるタイプ
    10. 10. このシンプルさ、最高です...！ イオン「白タッパー」がインスタで大注目
    1. 11. 「黒髪ストレートボブ」でどんな自分らしさを出す？
    2. 12. NARSの2018年ホリデーコレクション、パンキッシュな限定パッケージのリップ＆カラーパレットに注目!
    3. 13. 流行りのヘアスタイルで垢抜けよう♡真似したい2018ヘアスタイル15
    4. 14. 三つ編みだけ♡3分で出来るまとめ髪♡
    5. 15. 黒髪ショート×パーマスタイルで抜け感たっぷり大胆イメチェン♡
    6. 16. 100均で出来る♡不器用さんも楽ちん♡簡単まとめ髪♡
    7. 17. 「女の怖さ」感じる女性の言動
    8. 18. 【ユニクロ】ワイドプリーツはより洗練されたイメージに。新作スカートはオールシーズンで穿けちゃう逸品です
    9. 19. なりすまし疑惑発生！憧れの彼を問い詰めると…【LINE事件簿 ＃142／インフルエンサーとの恋 5】
    10. 20. ブルックスの人気ランシューズ「ハイペリオン テンポ」登場！鮮やかな新カラーに注目