俳優の山田孝之（４２）が４日、都内で都内で映画「新解釈・幕末伝」（１２月１９日公開）の新解釈決起会見に、Ｗ主演のムロツヨシ（４９）と佐藤二朗（５６）、共演の広瀬アリス（３０）と登壇した。山田はひげ姿で登場し「これはもちろん役作りのために、普段面倒くさいなって思いながら頑張っております」と明かし、「今日のためなわけがありません。今日は僕の人生の中でそんな大事な日ではない」と笑わせた。すかさず佐藤