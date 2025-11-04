俳優のムロツヨシさん、佐藤二朗さんがＷ主演を務める映画『新解釈・幕末伝』の新解釈決起会見が行われ、共演の山田孝之さん、広瀬アリスさんとともに作品の魅力を語りました。【写真を見る】【ムロツヨシ】福田雄一監督に「作品を背負わせてくれ」と直談判‟義務教育映画”が誕生本作は、幕末史実にのっとりながら笑って学べてアツくなる「超幕末喜劇」。ムロさんが坂本龍馬、佐藤さんが西郷隆盛、山田さんが桂小五郎、広