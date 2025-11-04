とちぎテレビ 2025年11月04日午後2時00分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは栃木県、群馬県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．５と推定されます。 栃木県 【震度2】 壬生町 【震度1】 宇都宮市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山