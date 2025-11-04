4日朝、由利本荘市の本荘公園でクマが目撃されました。付近では目撃情報が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、4日午前8時25分ごろ、車の中にいた女性が、由利本荘市尾崎の本荘公園に入っていく体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。付近では、同じ時間帯に複数の目撃情報があり、警戒中の警察官も目撃したということです。市によりますと、この目撃情報を受けて本荘公園の立ち入りを規制