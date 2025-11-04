スターラックス航空は、下地島〜台北/桃園線の運航を、2026年2月12日に再開する。月・木曜の週2往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席の計188席を配置したエアバスA321neoを使用する。所要時間は下地島発が1時間25分、台北/桃園発が1時間15分から1時間35分。チャーター便として3月26日まで運航する。また、下地島〜台中線を2026年2月13日に開設し、火・金曜の週2往復を運航する。これにより、下地島発着