いわてグルージャ盛岡は4日、MF中村充孝が2025シーズン限りで現役を引退することを発表した。1990年9月13日生まれの中村は現在35歳。市立船橋高校出身で京都サンガF.C.でプロキャリアを始めると、鹿島アントラーズ、モンテディオ山形、いわてグルージャ盛岡とJリーグの4クラブでプレー。7年間在籍した鹿島アントラーズではJ1リーグやACLなどの主要タイトル獲得も経験した。そして、2022年からいわてグルージャ盛岡に活躍の場を