タレントの上原さくらが3日に自身のアメブロを更新。体調が回復した娘のためにパンケーキを焼いて朝食を楽しんだことを報告した。この日、上原は「おかげさまで娘は熱が下がったので、朝ごはんは通常通りにしてみます」と報告。「昨日もおとといも一歩も外に出られていない娘に、ちょっと何か楽しませてあげたいと思ったんだけど、朝からこんなことした事なくててんやわんや」と、ホットプレートで米粉のパンケーキを焼く様子を公