秋田県での相次ぐクマ被害を受け、小泉防衛大臣は5日にも自衛隊による支援活動を始めると発表しました。【映像】草原を走る3匹のクマ「防衛省・自衛隊として派遣の準備はおおむね整えました。5日以降、支援先の市町村の準備が整い次第、秋田県から示された地域で順次活動を開始する予定です」（小泉防衛大臣）小泉防衛大臣は、わなの運搬などに関する支援要請を受け、今回の事態の特異性も鑑み、輸送の支援を行うと述べました