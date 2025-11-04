ヤオコーは10月29日、埼玉県さいたま市に「ヤオコー岩槻本丸店」を開店した。店舗数は199店舗目、埼玉県106店舗目の出店となる。ストアコンセプトは「すべてのお客さまに【美味しさ】で感動を」。マミーマート岩槻店の跡地に出店し、売場面積は760坪、売上目標は25億円を予定する。立地は、東武アーバンパークライン「東岩槻駅」東口から約1.4kmの場所で、徒歩約25分、車では約10分。商圏内の自家用車保有台数は平均1.1台のため車