新日本プロレスの来年１月４日東京ドーム大会が、テレビ朝日で同日の２２時１５分から放送されることが４日に発表された。同大会は棚橋弘至の引退試合や、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンのデビュー戦が注目を集めている。さらにこの日はＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太のダブル王座戦も正式決定した