男女混合グループALLDAY PROJECTが、デビュー後初となるカムバックを果たす。《写真》「財閥家のお嬢様」アニー、異例のK-POPデビュー所属事務所のTHE BLACK LABELは11月3日、公式SNSを通じて、ALLDAY PROJECTの新デジタルシングル『ONE MORE TIME』を11月17日18時にリリースすると発表した。これは、今年6月に発表したデビューシングル『FAMOUS』以来、約5カ月ぶりの新曲となる。同時に公開された40秒のトレーラー映像では、強烈