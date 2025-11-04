俳優・佐藤健の初アジアツアーが華々しく開幕し、韓国ではソウル公演への期待感が一層高まっている。《写真》佐藤健、小芝風花と“二人でハートポーズ”佐藤健は11月1日、台湾・台北市の台北国際会議センターで「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」を開催し、アジアのファンとの初対面を成功裏に終えた。アジアツアーの幕開けとなった今回の台北公演は全3000席が完売となり、アジアでの