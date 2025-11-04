侍ジャパンの井端弘和監督が４日、神奈川・横須賀市のＤｅＮＡ球団施設を訪れ、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に出場する牧秀悟内野手を視察した。牧のフリー打撃に熱視線を送った同監督は練習後、８月に受けた左手の状態を確認するなど現状について話し合った。「コーチ陣も言っていたんですけど、今が一番いい状態じゃないかと言っていたので、非常に楽しみにしています」