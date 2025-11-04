巨人は４日、今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏が来季の２軍監督に就任すると発表した。石井氏はこの日、ジャイアンツタウンで行われている秋季練習の午後組の練習開始前にグラウンドに登場。スーツ姿で円陣に加わり、あいさつを行った。その後取材に応じ、「僕の中で求めているのは個々の強さ」と説明。スイングの強さや球際の強さ、精神的な強さなどを備えた強い選手の育成を目指すとし、「いまは厳しい練習を