シンガー・ソングライターの有華（ゆか、31）が4日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。有華は「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではございますがこの度かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。「こうして日々、音楽を通して皆さまと人生を共に歩めていること。心から感謝しています」とファンや関係者への感謝を記し「新たなスタートと共に、どんな感情も一粒も漏