お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が4日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演。ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースについてコメントした。ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。番組ではその様子を伝えたが、MCの青木