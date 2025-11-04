取材に答えるライオンの竹森征之社長日用品大手ライオンの竹森征之社長（55）は、口腔疾患を予防するオーラルヘルスケアの国内事業の拡大に自信を示した。4日までの取材に対し「（日本は）人口は減っても歯磨きの回数、質は伸ばせる。習慣作りで、さらに成長できる」と強調した。海外市場の一段の開拓も目指す方針だ。ライオンは歯磨き剤や歯ブラシといった口腔ケアが主力事業だ。「歯磨きの頻度が増えれば付加価値の高い商品