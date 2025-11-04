「横浜市長杯・準決勝、神奈川大４−３創価大」（４日、横浜スタジアム）阪神からドラフト１位指名された、創価大の立石正広内野手は、神宮大会出場をかけた神奈川大戦で４打数無安打。チームは土壇場で逆転サヨナラ負けを喫し、大学野球ラストゲームとなった。「なかなかああいう負け方を経験することはないと思うので、悔しかったです」と振り返った。この日は３度の得点圏で凡退するなど、自慢の勝負強さが鳴りをひそめた