お笑いコンビ、宮下草薙の宮下兼史鷹（34）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。自宅に入る時のルールを語った。この日は「潔癖って生きづらい？潔癖四天王の日常生活大公開SP」と題して放送。潔癖性を自認する宮下は「帰宅したら玄関で服を脱ぐ」と日々のルーティンを明かし、「子供の頃からあったルールだったので、僕は物心つくまで変なことだと思ってなくて。玄関で全員服を脱いで、全裸になって